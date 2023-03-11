2023/03/11 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يذكّر بإتفاقية آذار ويدعو لجعل العراق أكثر إزدهاراً تسهيل دخول السياح للإحتفال بأعياد نوروز في كردستان اربيل – فريد حسن دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، القوى والأطراف إلى استقاء الدروس والعبر من اتفاقية 11 آذار 1970 والاستفادة من أخطاء الماضي،من اجل جعل العراق اكثر ازدهارا.وقال البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس انه […]

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