الدوري الإنجليزي: هاري كين يحقق رقمًا قياسيًا.. ومُغرّدون يشيدون به

2023/03/11 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز اللاعب هاري كين هدفين، أسهم من خلالهما في فوز فريقه توتنهام هوتسبير على ضيفه نوتينغهام فورست بنتيجة 1/3، مساء السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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