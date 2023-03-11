2023/03/11 | 21:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للكويكب القدرة على ضرب الأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من كويكب قد يضرب الأرض) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من كويكب قد يضرب الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).