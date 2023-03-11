غرامة 200 ألف تثير الجدل في البصرة.. وتوضيح من الشرطة

2023/03/11 | 21:43 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – 964 أوضحت شرطة البصرة، السبت، طبيعة الغرامة التي فُرضت على أحد المواطنين في المحافظة، وقدرها 200 ألف دينار.وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة، العقيد علي شياع في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: بخصوص الغرامه التي قدرها 200 ألف دينار هي قرار من السيد قاضي التحقيق، وأمر جزائي وفق الماده 32 من قانون […]

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