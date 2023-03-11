2023/03/11 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول حكومي، السبت، انحسار سيول الحدود بنسبة 50% في مناطق شرق ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية (96كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تدفق السيول في 4 وديان حدودية قرب الشريط العراقي- الايراني في اطراف ناحية قزانية شهد انحسارا بنسبة 50% بعد مرور 48 ساعة على تدفقها”.

واضاف، ان “السيول تتجه صوب منحدرات منخفضة تقع بين ديالى وواسط و90% من مياهه لايستفاد منها لعدم وجود اي سدود لاحتوائها”، لافتا الى أن “السيول لا تشكل خطرا على القرى الحدودية لانها تجري بمستويات دون المتوسط بالوقت الحالي”.

واشار الى ان “السيول قد تبقى متدفقة لـ48 ساعة قادمة وهي في انخفاض مستمر بعد توقف هطول الامطار من الامس”.

وتشهد المناطق الحدودية شرق ديالى تدفق سيول جارفة في مواسم الامطار الغزيرة دون اي استفادة منها رغم انها تعد الاعلى في معدلات الجفاف الموسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. انحسار سيول الحدود بنسبة 50% بعد مرور 48 ساعة على تدفقها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. انحسار سيول الحدود بنسبة 50% بعد مرور 48 ساعة على تدفقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).