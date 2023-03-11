اهالي محافظة البصرة يناشدون قائد الشرطة: اعتقلوا أولادنا وطلبوا 200 ألف رشوة لإخراجهم

2023/03/11 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عدد من مواطني محافظة البصرة عن عمليات "ابتزاز" تمارسها مراكز الشرطة، باحتجاز واعتقال اصحاب "الستوتات والتكاتك" من اصحاب الدخل المحدود والمعتمدين على دراجاتهم للحصول على لقمة العيش.

واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "بغداد اليوم" وثقه احد المواطنين المتجمهرين امام مركز شرطة المعقل من ذوي المعتقلين، وقوف عشرات "الستوتات والتكاتك" المحتجزة امام مركز شرطة المعقل، وايداع اصحابها من ذوي الدخل المحدود والعاملين، في التوقيف.

وبحسب اهالي المعتقلين، فأن اطلاق سراح ابناءهم كان مشروطا بدفع اموال تقدر بـ200 الف دينار عراقي، حيث ظهر والد احد المعتقلين وهو يجهز الاموال قبل الدخول الى مركز الشرطة.

ولم يتسن لـ"بغداد اليوم" التأكد من تفاصيل القضية وصحة الادعاء بدفع اموال مقابل اطلاق سراح المعتقلين.

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