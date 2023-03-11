2023/03/11 | 22:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TQQTsRtWxAQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيناريو كتبه المحكومون لتعبير عن مشاعرهم تجاه عوائلهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيناريو كتبه المحكومون لتعبير عن مشاعرهم تجاه عوائلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).