2023/03/11 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" مايكل كوريلا خلال زيارة إلى شمال شرق سوريا من أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المحتجزين في السجون في سوريا والعراق المجاور هم "جيش حقيقي قيد الاعتقال"، وفق ما أفاد بيان السبت.

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