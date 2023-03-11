عشرات المطلوبين في قبضة شرطة بابل

2023/03/11 | 22:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، عن القبض على عشرات المطلوبين بقضايا قانونية مختلفة.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارزها من مديريات الأقسام الميدانية، ومكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على (٤٥) مطلوبا بقضايا جنائية، أبرزها القتل العمد، والسرقة، فضلا عن مخالفات قانونية أخرى متنوعة، خلال الممارسات […]

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