2023/03/11 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، اليوم السبت، إنقاذ 10 مهاجرين غير شرعيين وانتشال 5 جثث لمهاجرين آخرين لقوا مصرعهم غرقا بعد تسرب المياه لزورقهم في بحر إيجة.وقالت القيادة في بيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال 5 جثث لمهاجرين وإنقاذ 10 آخرين في بحر إيجة المركز الخبري الوطني.

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