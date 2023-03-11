2023/03/11 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، إحباط محاولة للاستيلاء على عشرات الأطنان من المواد الزراعية في محافظة صلاح الدين.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة للاستيلاء على عشرات الأطنان من المواد الزراعية في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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