انفجار وتشظي الديمقراطية الصهيونية المزعومة

2023/03/11 | 22:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: عبد الستار الجميلي كثيرا ما أبدى بعض المصابين بخلل الرؤية الوطنية...

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