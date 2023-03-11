2023/03/11 | 23:02 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: مشاجرتان استخدم في إحداهما "ساطور" تخلّفان 5 جرحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/11 | 23:02.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: مشاجرتان استخدم في إحداهما "ساطور" تخلّفان 5 جرحى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: مشاجرتان استخدم في إحداهما "ساطور" تخلّفان 5 جرحى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: مشاجرتان استخدم في إحداهما "ساطور" تخلّفان 5 جرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).