2023/03/11 | 23:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة شخصين في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/11 | 23:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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