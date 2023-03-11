2023/03/11 | 23:03 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 وجه الفنان العراقي جاسم شرف، السبت، رسالة ساخرة معاتباً فيها أمانة بغداد على عدم استلامه قطعة أرض خُصصت له من قبل رئاسة الوزراء منذ سنتين، وتوقف معاملة الاستلام على “توقيع” في شعبة تصاميم الأمانة.وقال شرف في تدوينة على فيسبوك تابعتها شبكة 964:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جاسم شرف يوجه رسالة عتب ساخرة إلى أمانة بغداد: “شوكت أبني.. شوكت أگعد”) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جاسم شرف يوجه رسالة عتب ساخرة إلى أمانة بغداد: “شوكت أبني.. شوكت أگعد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).