منظمون للفعاليات: نصف مليون إسرائيلي شاركوا في احتجاجات مناهضة لنتنياهو

2023/03/11 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل نصف مليون إسرائيلي إلى الشوارع في الأسبوع العاشر على التوالي من الاحتجاجات ضد خطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء، حسبما أعلن منظمو الفعاليات السبت.

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