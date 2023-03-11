في يوم الاحتفاء به.. السعودية تحدد عقوبة الإساءة للعلم

2023/03/11 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع الاحتفاء بـ"يوم العلم" في السعودية، ذكر أمن المملكة بأن القانون يعاقب على كل إساءة أو إهانة لعلم البلاد أو علم أي بلاد أجنبية "صديقة" للرياض.

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