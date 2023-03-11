2023/03/11 | 23:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت لندن عن استثمار عشرين مليار جنيه إسترليني على مدى عشرين عاما لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.وقالت وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تستثمر عشرين ملياراً لتخزين الكربون المركز الخبري الوطني.

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