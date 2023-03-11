عبر سيمنز.. ديالى تنتظر معالجة جذرية للكهرباء بمحطة بـ1500 ميغا واط

2023/03/11 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب مضر الكروي، اليوم السبت، قرب توقيع عقد لبناء محطة تحويلية بطاقة 1500 ميغا واط في محافظة ديالى.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “زيارة وزير الكهرباء لديالى جاءت بناءً على اوامر مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تعهد لنا في لقائه الاخير مضاعفة دعم حكومته للمحافظة في البعد الخدمي من خلال زيارات الوزراء للوقوف على اداء دوائرهم ووضع الحلول للاشكاليات، خاصة ملف المشاريع وسبل تسريع وتيرة انجازها وفق التوقيتات الزمنية”.

واضاف، ان “وزير الكهرباء اعلن عن قرب توقيع عقد مهم مع شركة سيمنز الالمانية لبناء محطة تحويلية بطاقة 1500 ميغا واط ضمن ستراتيجية الوزارة لسد النقص الحاصل في انتاج الطاقة والذي يصل الى 12 الف ميغا واط حاليا”.

وتابع، ان “انجاز محطة بهذا الحجم في ديالى ستؤدي الى خلق مرونة عالية في استمرارية الكهرباء ومعالجة جذرية لانقطاعاتها التي تصل لساعات طويلة خاصة في مواسم الذروة”.

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