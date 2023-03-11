دولة القانون يطرح اول رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار في ديالى

2023/03/11 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح ائتلاف دولة القانون في ديالى، السبت، اول رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار في المحافظة بعد تداعيات الهجمات الاخيرة.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” مشاكل ديالى الامنية يمكن تحديدها في 6 نقاط اساسية هي الخلايا النائمة للتنظيمات المتطرفة ومافيات الجريمة المنظمة والتهريب وسطوة القوى المتنفذة “،لافتا الى ان “اي عملية امنية تجري ستحل جزء من ازمة حالة الا استقرار ولكن ستبقى المشاكل قائمة”.

واضاف،ان” ديالى وصلت الى مرحلة حرجة وصعبة وتحتاج الى تغير حقيقي في مؤسساتها الحكومية والامنية على نحو يسهم في تغير انماط لادارة والخطط الموضوعة لافتا الى اهمية التغير الذي يبدا من الاعلى ومنها الى بقية المستويات”.

واشار الى ان” الهجمات الاخيرة جرس انذار للجميع بان هناك من يريد خلط الاوراق من خلال دوامة العنف مبينا ان كشف الجهات التي تقف وراء الهجمات اولوية للجميع كونها ستضع حد لمن يسفك الدماء اولا وبالتالي اعطاء رسائل طمأنة للراي العام في ديالى ككل”.

وتشهد ديالى عملية امنية واسعة النطاق منذ يومين في اطار مساعي بغداد فرض القانون عبر اعتقال المتورطين بالاحداث الاخيرة”.

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