خمس إصابات بمشاجرتين في بغداد

2023/03/11 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة خمسة أشخاص بمشاجرتين في بغداد.

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