وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص الخطط الأمنية

2023/03/11 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بمراجعة الخطط وتحديثها بما يتلاءم مع الضرورة والتحديات الأمنية.

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