تعليق أمريكي

2023/03/11 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

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حذر مايكل كوريلا، قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي "سنتكوم"، من أن عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في السجون في سوريا والعراق "جيش حقيقي قيد الاعتقال".

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