وزيرة الاتصالات: غياب المساءلة جعل ايرثلنك بلامنافس وتمتلك 80% من سوق الانترنت

2023/03/11 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري اليوم السبت، عن استحواذ شركة ايرثلنك على 80% من قطاع الانترنت في العراق، مؤكدة ان غياب المساءلة والتنظيم غيب وجود منافس لايرثلنك.

وقالت الياسري في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم": "حاولت تصحيح العديد من الأمور عندما كنت مستشارة فنية لوزارة الاتصالات"، مبينة انه "تسلمت وزارة الاتصالات عبارة عن ركام من الفساد والفشل".

واكدت ان "هيئة الاعلام والاتصالات هي المسؤولة عن خطوط اتصال الهاتف"، مشيرة الى ان "سعر المكالمات والتغطية السيئة ليست من مسؤولية وزارة الاتصالات، ولا نمتلك صلاحية على شركات الهاتف النقال ".

واكدت ان "تخفيض أسعار كارتات الشحن لا علاقة له بمهام وزارة الاتصالات، حيث ان موضوع كارتات الشحن عبارة عن نص يكتب في الموازنة بعد اقراره من مجلس الوزراء ".

واوضحت ان "الانترنت في العراق يقدم عن طريق الأبراج وخطوط الالياف الضوئية"، معتبرة انه "لا توجد وزارة تمتلك 200 عقدا من اجل خدمة الانترنت وبعض التطبيقات".

واضافت، "نمتلك اكثر من 15 الف برجا للاتصال في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "الابراج باتت تشيد بقرارات شخصية دون موافقة وزارة الاتصالات، وبعض الابراج شيدت من قبل موظفين يباشرون بالعمل فيها بعد الدوام الرسمي".

واشارت الى انها "وجدت عشوائية كبيرة في سوق الاتصالات، وهناك اكثر من 100 شركة تعمل في العراق من دون عقود".

وبينت ان "شركة ايرثلنك تمتلك 80% من سوق الانترنت في البلاد، ولم تجد منافسا لها بسبب غياب المساءلة والتنظيم".

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