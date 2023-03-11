2023/03/11 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

شهدت العاصمة العراقية بغداد إقامة حفل غنائي بالنمط "الغربي" بحسب ما أوردت الاجينسي فرانس برس اليوم السبت، معلنة، ان العاصمة العراقية والتي شهدت سابقا "ضجة" بسبب حفلات أخرى اقامت امس الذكرى الثالثة لــ "الاحتفاء بالحفل الموسيقي الغربي" امس.

وبينت الوكالة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان الحفل الذي لم تكشف عن مكان اقامته، شهد مشاركة واسعة من الشباب والفتيات العراقيين "حيث شوهد الشباب يرتدون الملابس والازياء الغربية ويقومون بالرقص على أرضية من النيون في مشهد يماثل احفلات الجاز، الروك والهيب هوب الغربية".

وتابعت "المدينة التي ما تزال اثار الحرب شاخصة على ملامحها باتت تتعافى الان مع احتضان المناسبات والحفلات الموسيقية الشبابية والتراثية لاعادة الحياة الى ارجائها"، مشيرة "قبل يوم واحد، الخميس، أقيم في محافظة البصرة حفل للفنان العراقي الهام المدفعي"، مستذكرة "رد الفعل المعارض من القادة السياسيين ورجال الدين لاعادة افتتاح حفلات مهرجان بابل الفني عقب انقطاع دام عشرين عاما" كاحد شواخص التباين في الراي حول طبيعة هذه المناسبات.

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