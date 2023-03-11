حوار شبكة 964 مع الروائي التونسي شكري المبخوت: هل نوبل هي الهدف؟

2023/03/11 | 23:59 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 تحدث الكاتب التونسي شكري المبخوت، عن تجربته الروائية، وأبرز الأعمال التي قدّمها في مسيرته، مشيراً إلى أن جائزة نوبل للآداب، لا ينبغي أن تكون هدفاً للكاتب.وذكر المبخوت خلال مقابلة داخل جناح شبكة 964 في معرض أربيل للكتاب، أن “لرواية الطلياني الصادرة عام 2014، فضل كبير في توسيع دائرة القرّاء، ومن ثم […]

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