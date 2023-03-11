2023/03/12 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقلع خلال لحظات من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، السبت، وللمرة الأولى صاروخ صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن أن يساهم نجاح إطلاقه في إحداث ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بث حي ومباشر.. شاهد محاولة إطلاق أول صاروخ فضائي مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بث حي ومباشر.. شاهد محاولة إطلاق أول صاروخ فضائي مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).