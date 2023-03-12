وصول وفد نادي الشباب السعودي إلى البصرة

2023/03/12 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وفد نادي الشباب السعودي الى محافظة البصرة استعدادا لمواجهة نادي القوة الجوية ضمن الادوار التمهيدية لبطولة كاس الملك سلمان للاندية والتي سيحتضنها ملعب جذع النخلة بعد غد الاثنين.وكان في استقبال الفريق السعودي بمطار البصرة الدولي نائب رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة الكابتن هيثم كاظم وامين السر اللواء الركن محمد صوب الله محمد […]

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