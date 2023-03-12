2023/03/12 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إحباط محاولة للاستيلاء على عشرات الأطنان من...

ظهرت المقالة محاولات للاستيلاء على عشرات الأطنان من المواد الزراعية في صلاح الدين أولاً على المسلة.

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