هالاند يقود مانشستر سيتي لتجاوز عقبة كريستال بالاس

2023/03/12 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قاد المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز...

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