2023/03/12 | 00:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، مهند الخزرجي، السبت، تقييم عمل الدرجات الخاصة بالخطوة الهامة في عمل المؤسسات التنفيذية، مبينا انه سيعمل على عزل المقصرين في حال ثبوت ذلك.

وقال الخزرجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة عازمة على المضي بالمشاريع الكبرى التي طرحتها في برنامجها، وذلك يتطلب التسارع في العمل ومعالجة الأخطاء السابقة”.

وبين ان “تقييم العمل والمتابعة المستمرة سيخلق بيئة ايجابية لإصلاح الوضع، وهذا الهدف الذي تسعى اليه الحكومة”.

واشار النائب الخزرجي الى ان “التقييم يجب ان يشمل جميع المفاصل التنفيذية، وإذا ثبت التقصير من البعض، حتما سيتم اتخاذ اللازم بحقهم”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإعادة تقييم الدرجات الخاصة في الوزارات لتطوير أداء عمل الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزرجي: تقييم عمل الدرجات الخاصة سيطور أداء الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزرجي: تقييم عمل الدرجات الخاصة سيطور أداء الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).