افتتاح مهرجان خاص لمسرح الطفل في كربلاء المقدسة لمواجهة المحتوى الهابط الذي تبثه مواقع التواصل

2023/03/12 | 00:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت العتبة الحسينية المقدسة الستار

مساء امس السبت 11 آذار/ مارس 2023، النسخة

السابعة لمهرجان الحسيني الصغير الدولي

لمسرح الطفل الأول من نوعه على مستوى

العراق.

وقال الاستاذ حسن رشيد العبايجي، خلال

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