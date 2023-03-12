بالفيديو:تفاصيل مبادرة العلاج المجاني للاطفال المصابين بالسرطان من سن 15 سنة فما دون من قبل ممثل السيستاني

2023/03/12 | 00:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان الغرض

الاساسي من إدخال اجهزة حديثة وتقنيات

متقدمة في مستشفيات العتبة الحسينية

المقدسة هو مواكبة التطورات العلمية

التي تحصل في العالم، مع

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