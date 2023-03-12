2023/03/12 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن فريق إنتر ميامي، المملوك بشكل جزئي لأسطورة مانشستر يونايتد، ديفيد بيكهام، يسعى لجلب ليونيل ميسي في ظل عدم تجديد النجم الأرجنتيني لعقده مع باريس سان جيرمان.

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