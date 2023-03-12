الصحفي الإيزيدي ميسر الأداني في حوار مع 964: يجب أن يعرف العالم الحقيقة

2023/03/12 | 01:22 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 تحدث الكاتب والصحفي الإيزيدي ميسر الأداني، عن دور المثقف الإيزيدي في الحفاظ على الإرث الثقافي والديني للطائفة الإيزيدية، بعد جرائم الإبادة الجماعية التي تعرضت لها هذه الطائفة على يد تنظيم داعش.وقال الأداني خلال استضافته في جناح شبكة 964 بمعرض أربيل الدولي، إن “الإيزيدين تعرضوا إلى 73 حملة إبادة جماعية، وهذا الأمر […]

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