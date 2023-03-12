سويسرا تكشف تفاصيل إضافية حول أفراد عائلة عُثر على جثثهم محترقة

2023/03/12 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشرطة السويسرية، السبت، أن الأشخاص الخمسة الذين عُثر على جثثهم محترقة في فيلا في غرب سويسرا هذا الأسبوع، كانوا قد تعرّضوا لإطلاق نار قبل اندلاع الحريق في منزلهم، ملمّحة إلى أن الوالد قتل أسرته قبل أن ينتحر.

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