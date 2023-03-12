متنبئ جوي: حالة جوية ممطرة تستمر لعدة ايام وتذبذب بدرجات الحرارة

2023/03/12 | 01:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاحد، عن حالة الطقس، مشيرا الى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة وتفاوت بين درجات الحرارة.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، وتابعته ايرث نيوز “اليوم الاحد بداية تأثر البلاد بحالة جوية ، ممطرة تستمر متقطعة لعدة ايام بشكل متفاوت، وستتكاثف السحب ابتداءً من مدن جنوب البلاد وغربها”.[…]

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