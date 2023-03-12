2023/03/12 | 01:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: نوري جاسم أن كل الأحداث العالمية وتحديداً الصراعات بين مراكز القوة...

ظهرت المقالة المتغيرات العالمية في ظل الصراعات بين مراكز القوى أولاً على المسلة.

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