للأسبوع العاشر.. أنباء عن مظاهرات

2023/03/12 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للأسبوع العاشر على التوالي تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين السبت، احتجاجا على مشروع لإصلاح النظام القضائي تحاول الحكومة إقراره.

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