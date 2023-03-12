شاهد بالفيديو.. نازحون أيزيديون يتطلعون إلى عودة أمنة لمناطقهم الأصلية

2023/03/12 | 04:10 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نازحون أيزيديون يتطلعون إلى عودة أمنة لمناطقهم الأصلية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: L1-D6Q7xFiY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نازحون أيزيديون يتطلعون إلى عودة أمنة لمناطقهم الأصلية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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