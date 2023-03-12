2023/03/12 | 04:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L1-D6Q7xFiY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نازحون أيزيديون يتطلعون إلى عودة أمنة لمناطقهم الأصلية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نازحون أيزيديون يتطلعون إلى عودة أمنة لمناطقهم الأصلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).