فينيسيوس يعيد ريال مدريد لسكة الانتصارات ويقلص الفارق مع برشلونة

2023/03/12 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد حامل اللقب المطلوب عندما قلب تأخره أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز صريح 3-1، بقيادة مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، قلص به الفارق مؤقتا إلى ست نقاط مع برشلونة المتصدر، السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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