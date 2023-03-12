فيديو مباشر.. رواد فضاء يعودون من المحطة الدولية إلى الأرض

2023/03/12 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل إلى الأرض السبت أربعة رواد فضاء قضوا نحو ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

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