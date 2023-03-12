2023/03/12 | 05:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QwlG-sx-b8A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تخصصت كابينة السوداني في تبليط الطريق لتحرير رؤوس الفساد؟| برنامج مواقف.. 07700833388-07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تخصصت كابينة السوداني في تبليط الطريق لتحرير رؤوس الفساد؟| برنامج مواقف.. 07700833388-07510198188) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).