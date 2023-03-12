تفشي الإنفلونزا.. تنديد باعتزام مدينة صينية فرض إجراءات إغلاق جديدة

2023/03/12 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان سلطات مدينة صينية عزمها فرض قرارات إغلاق في واجهة تفشي الإنفلونزا، ردود فعل غاضبة من الصينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

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