إياد علاوي يتبنى مبادرة لتعديل الدستور العراقي

2023/03/12 | 07:44 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي (Getty)

تبنّى زعيم ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، مبادرة لتعديل الدستور العراقي، وسط تعثّر العملية السياسية، مؤكدا الإصرار على تصحيح مسارها.

وفي مؤتمر صحافي عقده علاوي، اليوم السبت، بحضور شخصيات سياسية عدة، قال إن "العملية السياسية تعثرت في العراق بشكل كبير، بحيث انقلبت ضد الشعب العراقي، وهناك المحاصصة التي سيطرت، وهناك الفساد والنفوذ الأجنبي والمال؛ كلها أسهمت في خراب البلد"، مبينا أن "العملية السياسية غير قادرة على أن تواجه الأزمات؛ من ثم بادرنا إلى طرح مبادرة لتعديل الدستور، وسنسلك الطريق الطبيعي من خلال رئاسات الجمهورية والوزراء واللجنة القانونية في البرلمان، وعسى أن يعدل تمهيدا لإصلاح العملية السياسية التي يجب أن تكون ممثلة للشعب وتحترم حقوق المواطنة والمساواة".

وشدد "عازمون على المضي في تعديل مسارات العملية السياسية لتكون ضامنة لكل الشعب، ولدينا بارقة أمل هو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي لديه استجابات مهمة وتأييد مهم، ومن الممكن أن يشكل السوداني حجر الزاوية في تغييرات كثيرة نطمح إلى تحقيقها".

وأشار "نحن مع تعديل كل قانون الانتخابات كجزء من تعديل العملية السياسية، لكن نريد أن يكون العراق كله، أو كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بدلًا من 83 دائرة انتخابية"، مشددا "نريد اعتماد العد اليدوي، وإعلان النتائج في مساء اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات، قبل تقديم الطعون"، رافضاً اعتماد جهاز العد والفرز الإلكتروني البايومتري، "الذي يمكن اختراقه بسهولة".

وأضاف "لا يجوز أن نكون لعبة بيد هذه الأجهزة، وبيد بعض الساسة.



نريد انتخابات نزيهة، يمنع فيها المال السياسي والفساد، وبدون اعتماد سانت ليغو".

يجري ذلك في وقت أشارت فيه اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، في وقت سابق، إلى وجود عقبات كثيرة تعترض إجراء تعديلات على دستور البلاد، مؤكدة عدم إمكانية التعديل بسبب غياب التوافق السياسي.

من جهته، علق الباحث في الشأن السياسي العراق، شاهو القرداغي، على مبادرة علاوي، مؤكدا، في تغريدة له، أن "تصحيح المسار (الذي طرحه علاوي) يتطلب عقولا وشخصيات جديدة، وليس من يبحث عن مكاسب ومصالح شخصية وحزبية".

وقرر السوداني، أخيرا، تكليف حسن الياسري مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون الدستورية، والذي قدم بدوره مشروعاً لتعديل الدستور العراقي إلى رئيس الجمهورية، لم تكشف بعد تفاصيله، إلا أن الياسري لم يعلن عن أي خطوات جديدة في هذا الاتجاه، منذ الـ19 من الشهر الفائت، بعدما عرض الخطوط العريضة لمشروع التعديلات على رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان.

وهناك كثير من المواد الجدلية في الدستور العراقي تحتاج إلى تعديل، من بينها تحديد الكتلة الكبرى الفائزة بالانتخابات التي تعنى بتشكيل الحكومة والمواد المتعلقة بثروات النفط، من حيث الإدارة والتقاسم والتوزيع، والمواد المتعلقة بعلاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إياد علاوي يتبنى مبادرة لتعديل الدستور العراقي) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إياد علاوي يتبنى مبادرة لتعديل الدستور العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).