كأس آسيا تحت 20 عاماً: منتخب العراق يهزم إيران ويبلغ مونديال الشباب

2023/03/12 | 07:44 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق قدم مستوى فنياً مميزاً في لقاء إيران (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

بلغ المنتخب العراقي بطولة كأس العالم للشباب، بعد تغلبه على نظيره الإيراني، السبت، بهدف دون رد، في لقاء الدور ربع النهائي، ضمن بطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً المقامة حالياً في أوزبكستان.

وسجل علي جاسم هدف الانتصار للمنتخب العراقي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع على عمر اللقاء، بعد مجهود فردي مميز، ليبلغ "ليوث الرافدين" الدور نصف النهائي، حيث سيقابلون الفائز من لقاء الأردن واليابان، الذي سيقام الأحد.

وعَبَر العراقيون العقبة الإيرانية رغم معاناتهم من غيابات مؤثرة، على رأسها شربل شمعون الذي غاب للمباراة الثالثة، بعد إيقافه لمواجهتين، على خلفية طرده أمام إندونيسيا في افتتاح دور المجموعات.

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وبات منتخب العراق، الذي يقوده نجم الكرة العراقية السابق عماد محمد، أول المتأهلين من عرب آسيا لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة، التي ستقام في إندونيسيا للفترة من 20 مايو/ أيار حتى 11 يونيو/ حزيران المقبلين.

علي جاسم يسجل هدفاً قاتلاً لمنتخبنا الشبابي في شباك إيران.يمكنكم مشاهدة المباريات عبر الرابعة الرياضية من خلال:-رسيفر ستار لاين-تطبيق المنصة#الرابعة_الرياضية pic.twitter.com/3V934aMIPF

— قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) March 11, 2023

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