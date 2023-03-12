2023/03/12 | 08:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eO1SnhM2MhU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يطلق حملة خدمية شاملة في الكاظمية المقدسة و ملفات اخرى في نشرة الـ 8صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يطلق حملة خدمية شاملة في الكاظمية المقدسة و ملفات اخرى في نشرة الـ 8صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).