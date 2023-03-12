"هدف مارادوني" للاعب نابولي في الدوري الإيطالي.. ومغرّدون يعلّقون

2023/03/12 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف هدف اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا أنظار المتابعين، خلال مواجهة فريقه نابولي وأتالانتا، والّتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 0/2، ضمن منافسات الجولة 26 في الدوري الإيطالي لموسم 2023/2022.

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