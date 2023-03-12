2023/03/12 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 8 ملايين برميل في شهر شباط الماضي.وقالت الادارة في جدول اطلع عليه / المركز الخبري الوطني/: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يصدر نحو 8 ملايين برميل من النفط لأمريكا خلال شهر المركز الخبري الوطني.

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