2023/03/12 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، أن الفساد المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها تسبب بالتهام أكثر من 600 مليار دولار من أموال العراق.وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة “الشرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: هناك من يحاول شيطنتي والفساد التهم 600 مليار دولارات من اموال العراق المركز الخبري الوطني.

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